برلمان

السيد البدوي يكشف لـ"صدى البلد" كواليس ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق
معتز الخصوصي   -  
تصوير صلاح مهدي

كشف الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة لحزب الوفد عن كواليس ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأضاف البدوي خلال حواره لـ"صدى البلد" هناك أمرين، الأمر الأول هو أنني لم يكن في ذهني إطلاقا أبدا الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد منذ حوالي 8 سنوات، كما أن كل من تحدث معي بخصوص ترشحي لرئاسة الوفد كنت أرد عليهم بالرفض، حتى حدث أمرين، والأمر الأول هو انتخابات مجلس النواب وما حدث لحزب الوفد فيها والذي أثر في، والأمر الثاني هو أنه بمجرد الدكتور عبد السند يمامة أعلن عن بدء إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد بدءا من فتح باب الترشح وانتهاء بيوم الانتخاب وحدد مواعيد الانتخابات مبكرا قبلها بفترة طويلة.

وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة لحزب الوفد: وخلال هذا الفترة الطويلة كانت هناك ضغوط شديدة جدا فوق عاتقي من معظم الوفديين المنتمين انتماء فكري وعقائدي لحزب الوفد ، وتوافق ذلك مع انتخابات مجلس النواب وما حدث فيها ، مما جعلني أشعر بالمسئولية حتى وصلت إلى أن بعض الوفديين اعتبروا تخاذلي أو عدم ترشحي لانتخابات رئاسة حزب الوفد هو خيانة وطنية لمصر وللوفد وأن هذا تقصير في الثراث الوطني العظيم الذي استلمناه من فؤاد باشا سراج الدين زعيم الوفديين.

واختتم: كما أنه بالنسبي لي ولكثير من الوفديين فإن حزب الوفد يعتبر تراثا وطنيا ومنهم من توارثه عن أبيه ومنهم من توارثه عن جده ومنهم من توارثه عن جد الجد، كما أنني تسلمت هذا التراث الوطني وهو تراث قوي موجود في عقول وقلوب وفكر المصريين من فؤاد باشا سراج الدين، وكنا أمناء على هذا التراث وحاولنا كلنا على قدر استطاعته أن يحافظ على هذا التراث.

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق انتخابات رئاسة حزب الوفد حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة

