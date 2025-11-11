أحمد حسن يكشف عن أخر تطورات قضية فرجاني ساسي مع الزمالك

كشف أحمد حسن لاعب منتخب السابق عن أخر تطورات قضية فرجاني ساسي مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" الزمالك يحاول مد الأجل في قضية فرجاني ساسي بالاستئناف في المحكمة الفيدرالية السويسرية ".

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن انتظار مجلس الإدارة للقرار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأسبق.

وأضاف المصدر أن مستحقات اللاعب تصل إلى 880 ألف دولار بالفوائد، بعد تأخر الزمالك في سداد مستحقات ساسي عقب حصوله على حكم من قبل بالحصول على مستحقاته