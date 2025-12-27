قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يونايتد
يونايتد
مجدي سلامة

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف، في جولة البوكسينج داي، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق باتريك دروجو في الدقيقة 24.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: هيفين، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: ماونت، سيسكو، كونيا.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًا المركز الخامس برصيد 29 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

مانشستر يونايتد نيوكاسل الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ترشيحاتنا

جانب من الانتخابات

بعد نجاح تجربة التصويت الإلكتروني.. التخطيط تختتم عام 2025 بانتخابات مجلس إدارة نادي النصر الرياضي

لجنة جمارك مطار الغردقة الدولي

جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب سجائر محشوة بالماريجوانا.. تفاصيل

التموين

التموين: نواصل العمل الميداني والتحول الرقمي لضبط الأسواق ودعم المواطنين

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم طاقتك الإبداعية بالمشاريع

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم حدسك للتصرف بحكمة

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد