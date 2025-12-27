مصطفى بكري: يجب على رئيس الوزراء أن يوضح للناس كيفية تخفيض الدين.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ديون مصر، بقدر ما أسعدت الناس بقدر ما أحدثت قلقًا داخل مصر وخارجها.





وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على رئيس الوزراء أن يصرح بما هو المقصود والإطار الزمني لتقليل الدين المحلي والخارجي عن 50 عام مضى.

وتابع: قولنا ازاي هننزل الدين لـ20%، أنا عندي 160 مليار، و84% من مجمل الناتج القومي، لازم تقولوا عشان في جدل كبير.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء عليه أن يسرع بعقد المؤتمر الصحفي للإجابة على هذه التساؤلات وطمانة الناس لما فيه المصلحة العامة للبلد.