أهالي قنا يستغيثون بسبب أزمة أراضي المثلث الذهبي.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تلقى شكوى عاجلة من عدد من أهالي مراكز قنا وقفط والجبلاو والأشراف وكرم عمران، تتعلق بأزمة ترسيم الحدود وملكية أراضي سبق تقنين أوضاعها بشكل رسمي منذ سنوات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن عددًا من المواطنين أنهوا سداد كامل المديونيات، وتسلموا عقودًا ابتدائية، فيما حصل آخرون على عقود نهائية موثقة، قبل أن يُفاجأوا بقيام المحافظة ومجلس قروي أبنود بإحضار أوراق تنازل عن الأراضي، وإجبار الأهالي على التوقيع عليها لصالح مشروع المثلث الذهبي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأهالي أكدوا في شكواهم أن محافظة قنا قامت بتمليك هذه الأراضي لهم منذ نحو 8 سنوات، بينما يقومون بزراعتها فعليًا منذ ما يقرب من 25 عامًا، مشيرين إلى أن المحافظة ومجلس قروي أبنود فتحا باب التمليك، وعلى أساسه قام المواطنون بسداد الأقساط المستحقة للدولة».

وطالب بكري بضرورة التدخل العاجل لمراجعة الموقف القانوني للأراضي، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع تصاعد الأزمة.