مصطفى بكري يكشف معاناة شخصية مرموقة بسبب الإيجار القديم.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل واقعة إنسانية تتعلق بإحدى مشكلات الإيجار القديم؛ بعد تواصل شخصية وصفها بـ"المرموقة" معه، يشكو من مضايقات يتعرض لها داخل مسكنه، في ظل محاولات المالك الضغط عليه؛ لإجباره على مغادرة الوحدة السكنية.

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الشخصية تقيم في وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المالك الذي يسكن بالطابق العلوي يتعمد إحداث ضوضاء مستمرة من خلال الخبط والطَّرْق المتكرر على السقف؛ في محاولة للتضييق عليه.

وانتقد بكري ما وصفه بمحاولات الضغط على المستأجرين، متسائلًا: «طيب يا حكومة هنطرد الناس في الشارع؟»، مؤكدًا اعتراضه على أي تعديل لقانون الإيجار القديم لا يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.

وشدد الإعلامي على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون الإضرار بالمواطنين أو الزج بهم خارج منازلهم، مطالبًا الدولة بالتدخل لإيجاد صيغة تحفظ كرامة الأسر المتضررة.