الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
توك شو

الإيجار القديم .. الإسكان الاجتماعي: 50 ألف مستأجر طلبوا سكنًا بديلًا

شقق
عادل نصار

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة إسكان بديل من المقرر انتهاء التقديم فيها في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، لكنها أكدت أنه قد يتم مد المهلة حال إذا اقتضت الحاجة لذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى، رغم حرص الصندوق على المضي قدما في ذلك للإسراع في الحصول على الإحصاءات اللازمة الخاصة بالأماكن والوحدات، حتى يتم الشروع في تخطيط بناء الوحدات وأماكنها ".

وكشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مداخلة، أنه بعد مرور حوالي شهرين على فتح التقديم، تجاوز عدد المسجلين 50 ألف شخص بقليل حتى الآن، قائلة: "فيه ناس بتحاول تدخل تعمل استمارات للتسجيل لكن لا يزال لديهم استكمالات مطلوب منهم تجهيزها، وبلغ عدد تلك المحاولات نحو 140 ألف محاولة استكمال الطلب ورفع الاستكمالات".

وتوقعت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يزيد الإقبال خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هناك خط "كول سنتر" مخصصا للإجابة على الاستفسارات".

 وكشفت أنه في الفترة القادمة سيتم من خلال مكاتب البريد مساعدة الراغبين في عمل استمارة ممن لم يستطيعوا الاعتماد على الاستمارة الإلكترونية، قائلة: "من خلال مكاتب البريد الفترة القادمة سنفتح تعاون بحيث يتم عبر أي مكتب بريد عمل استمارة طلب من الناس اللي ما قدرتش تعمل استمارة إلكترونية، وده للناس اللي مش عارفة تتعامل مع الإنترنت، في مقابل رمزي".

وكشفت أن 99% من إجمالي خمسين ألف مسجل على المنصة، وهي الغالبية العظمى، يطلبون بديلا لوحدة سكنية، بينما هناك 700 شخص فقط تقدموا بطلب بديل لوحدة تجارية أو إدارية.

الإسكان الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الإمارات

الخارجية الإماراتية تعلق على تفـ.ـجير داخل مسجد بمدينة حمص السورية

الشرطة الفرنسية

إصابة 3 نساء .. اعتقال المشتبه في تنفيذه عمليات طعن بمترو باريس

قوات الاحتلال

تصعيد إسرائيلي في الخليل .. اعتقال مسنين ونساء وخطف أطفال من أسطح المنازل

بالصور

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

