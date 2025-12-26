ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية بعد قليل إلى مواجهة قوية تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره منتخب جنوب أفريقيا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025–2026 التي تُقام حاليًا في المغرب.

ويتساءل ملايين المصريين عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا.. فما تردد هذه القنوات؟

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في مرحلة المجموعات للبطولة القارية.

يطمح الفراعنة في هذه المواجهة إلى حصد الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة المجموعة والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يأتي ذلك بعد أن بدأ منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بفوز مهم على زيمبابوي بنتيجة 2–1 في الجولة الأولى، حيث رفع الفراعنة رصيدهم إلى 3 نقاط بالتساوي مع المنتخب الجنوب أفريقي، مما يزيد من أهمية نتيجة هذه المباراة.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن معلق ماتش اليوم عبر القنوات الناقلة الأربع وهو المعلق الرياضي الشهير علي محمد علي عبر بث قنوات beIN SPORTS MAX 1/ 2 /3 /4.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، والتي جاءت كالآتي:

تردد قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد قناة ORTM دولة مالي

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

قناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 2

التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث DVB-S2

تردد القناة المغربية الرياضية على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500: أفقي.