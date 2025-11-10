880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن انتظار مجلس الإدارة للقرار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأسبق.

وأضاف المصدر أن مستحقات اللاعب تصل إلى 880 ألف دولار بالفوائد، بعد تأخر الزمالك في سداد مستحقات ساسي عقب حصوله على حكم من قبل بالحصول على مستحقاته.

وسبق وصدرت أربعة أحكام ضد الزمالك بإيقاف القيد بسبب مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق ومساعديه بسبب تأخر الزمالك في سداد مستحقاتهم وفقًا للجدولة التي تم الاتفاق عليها مع المدير الفني البرتغالي.