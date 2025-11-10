بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"

وجه واين روني مجددًا انتقادا لمحمد صلاح، بعد الهزيمة التي تعرض لها ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.



وقال روني- في تصريح صحفي- إن صلاح لم يقدم الدعم الدفاعي الكافي لفريقه في وقت يشهد فيه "الريدز" فترة سيئة، حيث خسروا خمس مرات في الدوري الممتاز هذا الموسم، وسبع مرات في آخر عشر مباريات بجميع المسابقات.



وصلاح كان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية، لكنه عانى هذا الموسم من قلة الأهداف. إلى جانب التراجع الجماعي في الأداء الهجومي لليفربول.



وأضاف روني، أن هذا التراجع في الأداء يمكن أن يُعزى جزئياً إلى غياب صلاح عن الواجبات الدفاعية التي قد تساعد الفريق في اللحظات الصعبة، مثل المباراة ضد مانشستر سيتي.



وانتقد روني، أيضًا ترك الظهير الأيمن كونور برادلي عُرضة للهجوم من قبل جيريمي دوكو لاعب سيتي، الذي تألق وسجل هدفًا رائعًا في المباراة.

وقال روني: "صلاح في الفريق من أجل تسجيل الأهداف وصناعتها. لقد كان واحدًا من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الست أو السبع الماضية. لكن في المباريات الكبيرة، يجب أن تدافع وتساعد زملائك في الفريق. كان كونور برادلي يواجه صعوبة كبيرة في هذه المباراة، وكان من الضروري أن يساعده صلاح".



يبدو أن روني يرى أن صلاح يجب أن يكون أكثر التزامًا في العودة لمساندة دفاع فريقه في المباريات الكبيرة، وهو ما قد يساعد في تقليل الضغط على اللاعبين في الخلف مثل برادلي.



هذه الانتقادات ليست جديدة بالنسبة لصلاح، حيث كان روني قد أثار نفس النقطة بعد الهزيمة ضد تشيلسي، مشيرًا إلى أن غياب صلاح عن تقديم المساهمة الدفاعية أمر يجب أن يُأخذ بعين الاعتبار خاصة في الفترات التي يعاني فيها الفريق.

