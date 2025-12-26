رئيس هيئة الاستعلامات: نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وبكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

محافظة القاهرة: استبدال التوك توك بالسيارة كيوت اختياري

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن استبدال التوك توك بسيارة " كيوت " سيكون اختياريا.

خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات

شهد برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقاشًا حادًا بين الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، والمحامي والاستشاري الأسري محمد ميزار، وخبيرة العلاقات الأسرية نهى الجندي، حول موضوع كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية.

بعد واقعة تصوير ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: قرارات جديدة تتعلق بتصوير العزاءات والفعاليات قريبا

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الصادرات البترولية ارتفعت لـ 18.4% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.

مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم ما زال يثير حالة من القلق لدى كثير من فئات المستأجرين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإيجار القديم، ما زال يثير حالة من القلق لدى كثير من فئات المستأجرين، خاصة بعد السعي نحو تنفيذ أحكام حكم المحكمة الدستورية العليا.

مغامرة تكللت بالنجاح.. الدكتور محمد غنيم يكشف كواليس نجاح أول عملية زراعة كلى في مصر 1976

حل الدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في العالم، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامجه " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

رموز وشفرات إرهابية| حسام الغمري يكشف عن الخطر الخاص الإخواني.. فيديو

كشف حسام الغمري، الباحث السياسي، عن خطر النظام الخاص الإخواني، منوها أن الخطر الأمني يكمن في تحويل الوطن إلى ساحة مستنباحة فقد أسس منطق العنف السري داخل المجتمع لتصفية خصوم الجماعة الإرهابية وكسر هيبة الدولة.

الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج باليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدوائر الـ 19 الملغاة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم انتهاء عملية التصويت في 31 مقرا بالخارج باليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الاولى.

بعد انفصالها.. داليا مصطفى تتجه للكوميديا وتعيش أفضل أيامها

لا يوجد علاقة عاطفية بين دينا الشربيني وشريف سلامة، كما أن الفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفي لم يعلنا بشكل رسمي الانفصال, ولكن الانفصال موجود، هذا ما صرح به الناقد خالد شاهين، في مارس الماضي عن علاقة الزوجين ببعضهما.

سحب منخفضة وبرد قارس .. تحذير عاجل من الأرصاد

يهتم المواطن المصري، بحالة الطقس، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر .