منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025
عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج
حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا
خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران
قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا
حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم
رئيس هيئة الاستعلامات: نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وبكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن| أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

محافظة القاهرة: استبدال التوك توك بالسيارة كيوت اختياري

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن استبدال التوك توك بسيارة " كيوت " سيكون اختياريا.

خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات

شهد برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقاشًا حادًا بين الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، والمحامي والاستشاري الأسري محمد ميزار، وخبيرة العلاقات الأسرية نهى الجندي، حول موضوع كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية.

بعد واقعة تصوير ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: قرارات جديدة تتعلق بتصوير العزاءات والفعاليات قريبا

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يريد أن يتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الصادرات البترولية ارتفعت لـ 18.4% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.

مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم ما زال يثير حالة من القلق لدى كثير من فئات المستأجرين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإيجار القديم، ما زال يثير حالة من القلق لدى كثير من فئات المستأجرين، خاصة بعد السعي نحو تنفيذ أحكام حكم المحكمة الدستورية العليا.

مغامرة تكللت بالنجاح.. الدكتور محمد غنيم يكشف كواليس نجاح أول عملية زراعة كلى في مصر 1976

حل الدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في العالم، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامجه " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

رموز وشفرات إرهابية| حسام الغمري يكشف عن الخطر الخاص الإخواني.. فيديو

كشف حسام الغمري، الباحث السياسي، عن خطر النظام الخاص الإخواني، منوها أن الخطر الأمني يكمن في تحويل الوطن إلى ساحة مستنباحة فقد أسس منطق العنف السري داخل المجتمع لتصفية خصوم الجماعة الإرهابية وكسر هيبة الدولة.

الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج باليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدوائر الـ 19 الملغاة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم انتهاء عملية التصويت في 31 مقرا بالخارج باليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الاولى.

بعد انفصالها.. داليا مصطفى تتجه للكوميديا وتعيش أفضل أيامها

لا يوجد علاقة عاطفية بين دينا الشربيني وشريف سلامة، كما أن الفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفي لم يعلنا بشكل رسمي الانفصال, ولكن الانفصال موجود، هذا ما صرح به الناقد خالد شاهين، في مارس الماضي عن علاقة الزوجين ببعضهما.

سحب منخفضة وبرد قارس .. تحذير عاجل من الأرصاد

يهتم المواطن المصري، بحالة الطقس، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر .

مصر مصطفى بكري ضياء رشوان غزة السيارة كيوت

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

منتخب مصر

نبيل الكوكي: مصر قادرة على حسم مباراة جنوب إفريقيا.. وصلاح محسن نقطة قوة

كرة الطائرة

اتحاد الطائرة يعلن جدول نهائيات الدوري المرتبط للآنسات والناشئات 2025/2026

أحمد نبيل كوكا

كوكا يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة البرتغال انتظارا لقرار الأهلي

بالصور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

شمس البارودي

شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

