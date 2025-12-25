قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رموز وشفرات إرهابية| حسام الغمري يكشف عن الخطر الخاص الإخواني.. فيديو

حسام الغمري
حسام الغمري
محمد شحتة

كشف حسام الغمري، الباحث السياسي، عن خطر النظام الخاص الإخواني، منوها أن الخطر الأمني يكمن في تحويل الوطن إلى ساحة مستنباحة فقد أسس منطق العنف السري داخل المجتمع لتصفية خصوم الجماعة الإرهابية وكسر هيبة الدولة.

وقال حسام الغمري، في برنامج "رؤية" على قناة "تن"، إن هناك أيضا الخطر السياسي لهدم الدولة من الداخل، حيث لم يعترف النظام الخاص الإخواني بالدولة الوطنية أصلا بل تعامل معها ككيان مؤقت يجب اختراقه ثم إسقاطه.

وأشار إلى أن هناك الخطر الاقتصادي في تدمير مناخ الاستثمار والعمل، فالعنصر الإخواني الإرهابي لا يقتل البشر فقط، بل يقتل الثقة وعدم الاستقرار داخل الدولة لإرباك الاقتصاد.

وأوضح أن النظام الخاص الإخواني كان شريك مباشر في ضرب السياحة، وتعطيل الإنتاج وتحويل الاقتصاد إلى ضحية جانبية.

أما الخطر الرابع فهو الخطر الاجتماعي، ويهدف إلى تفكيك النسيج الوطني، فيقسم النظام الخاص الإخواني المجتمع إلى نحن وهم، وزرع الكراهية حتى داخل البيت الواحد.

وتابع: وهناك الخطر الديني، لتديين القتل وتشويه الإسلام، منوها أن أخطر ما فعله النظام الخاص الإخواني، أنه ألبس العنف لباس الدين، وحول القتل إلى تكليف والطاعة العمياء إلى عبادة والخروج على الدولة إلى جهاد.

أما الخطر السادس فهو الخطر الأخلاقي باغتيال الضمير الإنساني، فدربوا الضمائر على القسوة وأوقف الأخلاق على قرار التنظيم.

كما أن هناك الخطر الاستراتيجي وهو استدعاء التدخل الأجنبي حيث أن العنف المنظم لا يبقى شأنا داخليا لفترة طويلة، فكل فوضى أمنية تفتح الباب لتدويل الأزمة وتبرير الضغوط والتدخلات الإخوانية بحجة مكافحة الإرهاب.

حسام الغمري التنظم الإخواني النظام الخاص الإخواني جماعة الإخوان الإرهابية التنظيم الإرهابي

