حسام الغمري: الجماعة الإرهابية تواجه مرحلة زلزال سياسي داخل الولايات المتحدة

قال الإعلامي حسام الغمري، إن الجماعة الإرهابية تواجه مرحلة زلزال سياسي داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التحولات الأخيرة في ولاية تكساس تعكس تغيراً جذرياً في نظرة الإدارة الأمريكية لمستقبل الجماعة وتأثيرها.

وأضاف في حوار ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن مطالبة المراقب المالي لولاية تكساس باستبعاد المدارس التابعة لمنظمة كير الإخوانية والمدارس الصينية من برامج الدعم الحكومي، تعد إشارة قوية على أن واشنطن بدأت تصنف الإخوان كتهديد إستراتيجي يوازي التحدي الصيني.

وتابع أن هذا ما يمثل نهاية لمرحلة العبور الآمن التي حظيت بها الجماعة منذ أحداث سبتمبر 2001.