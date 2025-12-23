حسام الغمري: أثق في الدولة المصرية في مواجهة كل من يعاديها

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، أن العالم يعترف بصدق الرؤية المصرية ونزاهتها، والتي أثببت التجارب حكمتها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن جماعة الإخوان هي جماعة شريرة، معقبا: “أثق في الدولة المصرية في مواجهة كل من يعاديها و العالم أصبح يثق في الرؤية المصرية”.

واشار إلى أن إيدي كوهين رئيس تحرير إعلام الإخوان، والجماعة الإرهابية تبعث له رسائل بأنهم قادرون على التضليل والعبث في المنطقة ولكنهم سدفعوا الثمن غاليا فهي في قمة درجات الخيانة الوطنية.

وأكد أن أخطر ما يقلقهم هو تجميد أصولهم في الخارج، فنحن نتحدث عن حسابات مليارية بالدولار، مكونة من الاختلاسات وسرقة أموال التبرعات، بواسطة جمعيات منتشرة في أفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا.