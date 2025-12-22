حسام الغمري: قرارات متوقعة تضرب العمود الفقري لتمويل الإخوان الإرهابية

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تلعب في الوقت الضائع بعد قرارات ترامب بشأن التنظيم الدولي ومتوقع صدور قرارات ستضرب العمود الفقري للتمويل الإخواني.

وأضاف حسام الغمري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي في نهايتها الآن وسيتحولوا إلى مطاريد في الخارج فهم أصبحوا ورقة محترقة وأصبحوا بلا فاعلية ولا تأثير في الشارع.

واشار إلى أن إيدي كوهين رئيس تحرير إعلام الإخوان، والجماعة الإرهابية تبعث له رسائل بأنهم قادرون على التضليل والعبث في المنطقة ولكنهم سدفعوا الثمن غاليا فهي في قمة درجات الخيانة الوطنية.

وأكد أن أخطر ما يقلقهم هو تجميد أصولهم في الخارج، فنحن نتحدث عن حسابات مليارية بالدولار، مكونة من الاختلاسات وسرقة أموال التبرعات، بواسطة جمعيات منتشرة في أفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا.