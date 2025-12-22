قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عباس صابر: العلاقات بين مصر واليمن تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة العربية

زيارة الوفد اليمني مقر نقابة البترول المصرية
زيارة الوفد اليمني مقر نقابة البترول المصرية
الديب أبوعلي

استقبل المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بجمهورية مصر العربية، وفد النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات بالجمهورية اليمنية، في لقاء عكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وأكد وحدة الصف العمالي العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد المحاسب عباس صابر خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر واليمن تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة العربية، مشددًا على أن التعاون النقابي بين البلدين يُعد جزءًا من العمق الاستراتيجي العربي، وأن النقابة العامة للعاملين بالبترول بمصر حريصة على نقل خبراتها المتراكمة ودعم الأشقاء، خاصة في مجالات بناء القدرات وتطوير الأداء النقابي، بما يعزز حماية حقوق العاملين ويخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

ومن جانبه، ثمّن حسن إبراهيم هندي، رئيس النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات بالجمهورية اليمنية، حسن الاستقبال وعمق الحوار، مؤكدًا أن النقابة اليمنية تنظر إلى التجربة النقابية المصرية باعتبارها نموذجًا رائدًا ومرجعية مهمة، وتسعى إلى تعزيز التعاون المستدام مع نقابة البترول المصرية، بما يخدم مصالح العمال ويكرّس مفاهيم التضامن والوحدة العربية.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري كل من: الدكتور أشرف المحروقي نائب أول رئيس النقابة، المهندس أحمد نسيم نائب رئيس النقابة، محمد يسري نائب رئيس النقابة العامة، صبري عبد العزيز نائب رئيس النقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي وعضو المجلس التنفيذي، محمد صلاح أمين الشباب وعضو المجلس التنفيذي، وعبد الله مشهور أمين العلاقات العامة وعضو المجلس التنفيذي، بينما حضر من الجانب اليمني، ياسر عبدالحميد الحدي مسؤول العلاقات الخارجية.

وأكد الطرفان أن التعاون النقابي بين مصر واليمن لا يقتصر على التنسيق المهني فحسب، بل يمثل عمقًا استراتيجيًا عربيًا يعكس تشابك المصالح العمالية في قطاعات الطاقة والبترول، ويعزز من قدرة النقابات العربية على حماية حقوق العاملين.

كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات العملية والمعرفية، وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل مشتركة للكوادر النقابية في البلدين، تشمل التشريع العمالي، وإدارة العمل النقابي، والتفاوض الجماعي، وبناء القدرات القيادية، إلى جانب عقد ورش عمل وملتقيات تخصصية لتبادل أفضل الممارسات.

وشدد الطرفان على أن قطاع البترول والطاقة يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية في الدول العربية، وأن التنسيق النقابي المشترك يمثل أحد أدوات دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين أهمية توحيد الرؤى والمواقف النقابية العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز مسار التكامل والعمل العربي المشترك.

النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات المحاسب عباس صابر نقابة البترول المصرية قطاعات الطاقة والبترول قطاع البترول والطاقة النقابة العامة للعاملين بالبترول اليمن مصر العاملين بالبترول نقيب العاملين بالبترول البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

البنك المركزي

النائب عامر الشوربجي يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتحسين مؤشرات الدين وتعزيز النمو الاقتصادي

النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

نائب: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة تشريعية مهمة لتطوير المنظومة

النائبة غادة البدوي، عضو مجلس الشيوخ

غادة البدوي: قانون نقابة المهن الرياضية يعيد ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد