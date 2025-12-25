بعد واقعة تصوير ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: قرارات جديدة تتعلق بتصوير العزاءات والفعاليات قريبا

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" لن نهدأ حتى نأخذ حقنا ".

وتابع أشرف زكي:" سيكون هناك قرارات جديدة تتعلق بتصوير عزاءات الفنانين وحضور الفعاليات الفنية والعروض الخاصة للأعمال الفنية".

وأكمل اشرف زكي :" كل من قام بنشر صور خاصة بريهام عبد الغفور اتعمل ضده قواضي".

وتابع أشرف زكي :" انتهاك الخصوصية عيب والمندسين يستهدفون الحصول على لقطة لزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي".