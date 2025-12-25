قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار
الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات
عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم وراء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
جالها تسمم ومحتاجة عزل .. ابنة هناء عطية تكشف تطورات حالة والدتها الصحية | خاص
بعد واقعة تصوير ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: قرارات جديدة تتعلق بتصوير العزاءات والفعاليات قريبا

هاني حسين

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" لن نهدأ حتى نأخذ حقنا ".

وتابع أشرف زكي:" سيكون هناك قرارات جديدة تتعلق بتصوير عزاءات الفنانين وحضور الفعاليات الفنية والعروض الخاصة للأعمال الفنية".

وأكمل اشرف زكي :" كل من قام بنشر صور خاصة بريهام عبد الغفور اتعمل ضده قواضي".

وتابع أشرف زكي :" انتهاك الخصوصية عيب والمندسين يستهدفون الحصول على لقطة لزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي".

أشرف زكي ريهام عبد الغفور تصوير تصوير ريهام عبد الغفور السينما

عبد الفتاح الجرينى
كيف توقف سيلان الأنف
طهى الطعام
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

