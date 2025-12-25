دينا الشربيني تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمتها

دعمت الفنانة دينا الشربيني الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة تصويرها في العرض الخاص لفيلمها خريطة رأس السنة .

ونشرت الشربيني صورة تجمعها معها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت : “بحبك يا ريكو”.

ومن ناحيتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف، ومؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية.



كما أعلنت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبدالغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.