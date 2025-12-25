نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور بعد انتهاك خصوصيتها.. تفاصيل

ساند عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة انتهاك خصوصيتها في العرض الخاص لفيلمها" خريطة رأس السنة".

وفي السطور التالية نرصد ابرز هولاء الداعمين:

نادية مصطفي :

دعمت الفنانة نادية مصطفى، الفنانة ريهام عبد الغفور ، وكتبت نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “كل الدعم للفنانة الجميلة ريهام عبد الغفور.. مش بس علشان فنانة موهوبة وراقية، لكن لأنها إنسانة تستحق الاحترام”.

وأضافت: “اللى حصل مع صورتها الأخيرة لا يمكن أبداً يُبرر لا فنياً ولا إنسانياً، واللوم كل اللوم على مَن اختار أن ينشر أو يعلق بدون مراعاة للمشاعر أو للخصوصية”.

وتابعت نادية مصطفى: “ولكل صحفي أو أي شخص شارك فى تداول الصورة أو كتب تعليق مؤذى أناشد ضميره الإنسانى أن يفكر مرتين: مرة لو كانت والدتك أو أختك أو بنتك فى نفس الموقف ومرة تانية فى حديث رسولنا الكريم: ( من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)”.

وأكملت: “الشهرة والنجومية لا تُسقط عن الإنسان حقه فى الاحترام ولا تعني أبداً التعدي على خصوصية أو النيل من كرامة المشهور.. خليكم ستر لبعض مش خناجر فى ضهر بعض".

حمزة العلي:

وجه الفنان حمزة العيلي رسالة إلى الفنانة ريهام عبد الغفور، وكتب ، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “أختي وصديقتي الغالية الفنانة والنجمة الراقية المحترمة جداً الأستاذة ريهام عبد الغفور التي وبحق قدوة نتعلم منها مكارم الأخلاق والإنسانيات ومحبة الناس ومحبة الله والله يحب من أحب عباده..

ويا أساتذة يا كرام نحن لا ندعي الفضيلة ولكننا فنانون ولسنا دعاة للدين والدين المعاملة والأعمال بالنيات.. اللي بيتكلموا عن ريهام بسوء أو غيرها إنتوا متعرفوش هذه الإنسانة علاقتها إيه بربنا وبالناس.. دي ست لا تملك إلا سمعتها الطيبة وفنها المحترم".

وتابع: “ما حدث معها فعل مشين ومخزٍ لفاعله ويدل على أنه عديم الشرف والنخوة والنبل ويفتقد للكثير من أساسيات الرجولة والأخلاق”.

وأضاف: “والحقيقة أن من أصابهم هذا السعار، حيث اللهث وراء تصيد اللقطة أو اللحظة التي ستفجر التريند وإضافة عناوين كاذبة وغيرها، أصبحوا كثيرين، ومهنة الصحافة و الإعلام بريئة منهم”.

وأكمل: “إنه فعل مخجل وقبيح ومريض سواء في حفل أو عزاء كما حدث مع الفيشاوي وغيره وهذا الأسوأ على الإطلاق.. فماذا بعد مصيبة الموت والحزن.. رجاءً تحلوا بالإنسانية والأخلاق والرقي يا من تثيروا الفتن وتسعون للفضائح.. وشكراً لتدخل نقابة المهن التمثيلية ولاهتمام السيد النقيب أشرف زكي لوقف هذه المهازل وتقنينها ووضع شروط وأحكام لممارستها إن كان ولا بد يعني”.

واختتم: “وشكراً لكل أصدقائناً الصحفيين والإعلاميين المحترمين أصحاب القلم النزيه والشرف والأمانة الإنسانية قبل المهنية.. لكم خالص الاحترام والتقدير”.

محمد علي رزق:

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك: “إنتي ست الكل وهانم الهوانم".

آيه سماحة:

وجّهت الفنانة آيه سماحة، رسالة دعم لصديقتها الفنانة ريهام عبد الغفور، وذلك بعد تداول صورها التى التقطت لها دون علمها ، خلال العرض الخاص لفيلمها "خريطة رأس السنة".

وشاركت سماحة صورة للفنانة ريهام عبد الغفور عبر فيسبوك وعلقت عليها :"مشفتش فى أدبك واحترامك وشطارتك، ست كُمل".

حنان مطاوع:

كما دعمت الفنانة حنان مطاوع، الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد واقعة تصوير الأخيرة، خلال إلعرض الخاص ل فيلمها الأيام الماضية



وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على فيسبوك : “لو في شي إيجابي للي حصل لـ ريهام عبدالغفور .. هيكون مظاهرة الحب والتقدير لها من الجميع .. والمحاولة لإيجاد حل وحد من الانتهاك والتعدي والتزوير اللي بتمارسه بعض الصفحات ومراسلينهم بـ موبايلاتهم





