بحبك يامحترمة ياخلوقة.. صفاء الطوخي تدعم ريهام عبدالغفور

حرصت الفنانة صفاء الطوخي على دعم الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد واقعة تصويرها الأخيرة، خلال العرض الخاص لفيلمها الأيام الماضية.

وكتبت صفاء الطوخي عبر حسابها الرسمى على موقع «فيسبوك»: " «بحبك يا محترمة، يا خلوقة، يا موهوبة، يا غالية.. بحبك يا ريكو، يا بنت الغالي».

من ناحيتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسئولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف.

كما أكدت في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية.

كما أعلنت النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبد الغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.