فن وثقافة

انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
يارا أمين

وجهت الفنانة فيدرا رسالة إلى الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة تصوير الأخيرة، خلال العرض الخاص لفيلمها الأيام الماضية.

وكتبت فيدرا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "ولا تزعلي نفسك يا ريهام، ده مرض نفسي وما اكثر المرضى، وان شاء اللّٰه يتجاب ويتحاسب، انتي فوق القرف ده بكتير".

من ناحيتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسئولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف.

كما أكدت في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية.

كما أعلنت النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبد الغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.

فيدرا ريهام عبد الغفور فيسبوك الدكتور أشرف زكي

