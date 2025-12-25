حمزة العيلي يدعم ريهام عبد الغفور: نجمة راقية ومحترمة

وجه الفنان حمزة العيلي رسالة إلى الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة تصوير الأخيرة، خلال العرض الخاص لفيلمها الأيام الماضية.

وكتب العيلي، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “أختي وصديقتي الغالية الفنانة والنجمة الراقية المحترمة جداً الأستاذة ريهام عبد الغفور التي وبحق قدوة نتعلم منها مكارم الأخلاق والإنسانيات ومحبة الناس ومحبة الله والله يحب من أحب عباده..

ويا أساتذة يا كرام نحن لا ندعي الفضيلة ولكننا فنانون ولسنا دعاة للدين والدين المعاملة والأعمال بالنيات.. اللي بيتكلموا عن ريهام بسوء أو غيرها إنتوا متعرفوش هذه الإنسانة علاقتها إيه بربنا وبالناس.. دي ست لا تملك إلا سمعتها الطيبة وفنها المحترم".

وتابع: “ما حدث معها فعل مشين ومخزٍ لفاعله ويدل على أنه عديم الشرف والنخوة والنبل ويفتقد للكثير من أساسيات الرجولة والأخلاق”.

وأضاف: “والحقيقة أن من أصابهم هذا السعار، حيث اللهث وراء تصيد اللقطة أو اللحظة التي ستفجر التريند وإضافة عناوين كاذبة وغيرها، أصبحوا كثيرين، ومهنة الصحافة و الإعلام بريئة منهم”.

وأكمل: “إنه فعل مخجل وقبيح ومريض سواء في حفل أو عزاء كما حدث مع الفيشاوي وغيره وهذا الأسوأ على الإطلاق.. فماذا بعد مصيبة الموت والحزن.. رجاءً تحلوا بالإنسانية والأخلاق والرقي يا من تثيروا الفتن وتسعون للفضائح.. وشكراً لتدخل نقابة المهن التمثيلية ولاهتمام السيد النقيب أشرف زكي لوقف هذه المهازل وتقنينها ووضع شروط وأحكام لممارستها إن كان ولا بد يعني”.

واختتم: “وشكراً لكل أصدقائناً الصحفيين والإعلاميين المحترمين أصحاب القلم النزيه والشرف والأمانة الإنسانية قبل المهنية.. لكم خالص الاحترام والتقدير”.

من ناحيتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسئولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف.

كما أكدت في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية.

كما أعلنت النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبد الغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.