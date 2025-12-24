أشرف زكي: إحنا حطينا ايدينا على الشخص اللي صور ريهام عبد الغفور

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دعم النقابة للفنانة ريهام عبد الغفور بعد واقعة تصويرها ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المشكلة مش في الصحفيين المشكلة في المندسين".

وتابع أشرف زكي:" نقابة الصحفيين ملتزمة تماما بما تم الاتفاق عليه في ملف تصوير عزاءات الفنانين والشخصيات العامة ".

وأكمل اشرف زكي: "الموضوع زاد عن حده وبقى صعب ومش هنسيب حقنا في واقعة الفنانة ريهام عبد الغفور".

ولفت أشرف زكي: "إحنا حطينا أيدينا على الشخص اللي صور ريهام عبد الغفور".