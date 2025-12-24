غير لائق.. الناقدة ماجدة خيرالله تعلق على واقعة تصوير ريهام عبد الغفور

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أن واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور حدثت داخل قاعة سينما أثناء عرض خاص، وليس في مكان غير لائق، متسائلة: «أين احترام الخصوصية؟»، ومؤكدة أن مجرد امتلاك الهاتف المحمول لا يعطي أي شخص الحق في تصوير الآخرين بشكل غير إنساني أو نشر تلك الصور دون موافقتهم.

وقالت ماجدة خيرالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور تمثل انتهاكا صارخا للأخلاق والإنسانية، مؤكدة أن تصوير أي شخص دون علمه أو إذنه، يُعد سلوكا غير أخلاقي.

وتابعت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أن الإنسان قد يكون في مكان عام لكنه لا يمنح أحدًا الحق في انتهاك مساحته الخاصة.