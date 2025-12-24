أشرف زكي عن واقعة تصوير ريهام عبد الغفور: إحنا في بلد قانون.. واللي عمل كده هيتجاب

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دعم النقابة للفنانة ريهام عبد الغفور بعد واقعة تصويرها ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية على قناة “المحور”: "إحنا في بلد قانون ولن نترك حقنا وما حدث مع ريهام عبد الغفور تجاوز كل الأوصاف".

وتابع أشرف زكي: "من قام بتصوير ريهام عبد الغفور ليس من الصحفيين ولا ينتمي للصحافة ويستهدف تحقيق مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل اشرف زكي: “قدمنا طلب للنيابة العامة من اجل تفريغ كاميرات مراقبة السينما في وقت تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور وما حدث مع ريهام عبد الغفور انتهاك خصوصية واللي عمل كده هيتجاب هيتجاب.. اللي حصل مع ريهام عبد الغفور ده عيب".