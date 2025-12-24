آية سماحة تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمتها : ست كُمل

وجّهت الفنانة آيه سماحة، رسالة دعم لصديقتها الفنانة ريهام عبد الغفور، وذلك بعد تداول صورها التى التقطت لها دون علمها ، خلال العرض الخاص لفيلمها "خريطة رأس السنة".

وشاركت سماحة صورة للفنانة ريهام عبد الغفور عبر فيسبوك وعلقت عليها :"مشفتش فى أدبك واحترامك وشطارتك، ست كُمل".



وكانت قد علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، علي تداول صور لها عبر السوشيال ميديا بشكل غير لائق خلال العرض الخاص لفيلمها.

وكتبت ريهام عبدالغفور من خلال حسابها الشخصي فيس بوك : «كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات، إدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة».

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان حاسم أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، شددت فيه على عدم التهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تتعمد الإساءة إلى الفنانين المصريين أو تشويه صورة مصر، من خلال تصويرهم أو نشر مقاطع فيديو لهم دون الحصول على إذن، وبأسلوب مسيء.



وأكدت النقابة أن ما جرى مؤخرًا، وفي مقدّمته الواقعة التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا غير مقبول وإساءة مباشرة للفن المصري، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى مسيء.