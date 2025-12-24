ماجدة خير الله: ماحدث مع ريهام عبد الغفور غير إنساني.. وتشديد العقوبة هو الحل

أكدت الناقدة ماجدة خير الله ان واقعة تصوير أحدي الاشخاص للفنانة ريهام عبد الغفور دون علمها، في العرض الخاص لفيلمها الجديد"خريطة رأس السنه"، أمر متجاوز الي اقصي الحدود.

وتابعت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لصدي البلد: التجاوز الذي حدث في حق الفنانة ريهام عبد الغفور غير انساني، ومحاولات التربص بالفنانين من أجل انتظار اي هفوه يقع بها الفنان أمر غير مقبول، ولابد تفعيل القانون بشكل حازم في تلك الامور، وان يكون هناكء عقاب شديد، بعيدة عن اللوم والعتاب، لان الامر اصبح فيه مبالغة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان حاسم أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، شددت فيه على عدم التهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تتعمد الإساءة إلى الفنانين المصريين أو تشويه صورة مصر، من خلال تصويرهم أو نشر مقاطع فيديو لهم دون الحصول على إذن، وبأسلوب مسيء.



وأكدت النقابة أن ما جرى مؤخرًا، وفي مقدّمته الواقعة التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا غير مقبول وإساءة مباشرة للفن المصري، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى مسيء.