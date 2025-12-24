بحضور أحمد سعيد عبد الغني .. تشييع جثمان طارق الأمير

شيعت منذ قليل ، جنازة الفنان طارق الأمير، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وحضر الجنازة الفنان أحمد سعيد عبد الغني، والذي تربطه صله قرابه بالفنان الراحل “ ابن عمته”.

الفنان طارق الأمير هو ممثل وكاتب مصري، بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وبرز في جيله مع فنانين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، حيث قدم مجموعة من الأدوار الثانوية المؤثرة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

واشتهر طارق بشخصيته التي قدمها في فيلم "عسل أسود" عام 2010، حيث جسد شخصية عبد المنصف التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تناول الفيلم تجارب "مصري" بعد عودته من الولايات المتحدة وكيف واجه التحديات المالية.

بالإضافة إلى التمثيل، خاض طارق الأمير تجارب ناجحة في مجال التأليف، ومن بين الأفلام التي قام بتأليفها "كتكوت" عام 2006 بطولة محمد سعد وفيلم "مطب صناعي" عام 2006 بطولة أحمد حلمي وفيلم "الحب كده" عام 2007.