البرتغال: فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع في البرتغال، صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي تشهد منافسة حاسمة بين المرشح الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو وزعيم اليمين الشعبوي أندريه فينتورا.

ويتوجه نحو 11 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، يخلف الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في أجواء سياسية مشحونة وظروف مناخية صعبة بفعل العواصف التي ضربت البلاد مؤخرًا.

وبحسب استطلاعات الرأي، يعد سيغورو (63 عامًا)، مرشح الحزب الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط، الأوفر حظًا للفوز، في حين تشير التوقعات إلى حصول منافسه فينتورا (43 عامًا) على نحو 34% من الأصوات، ما يرجح خسارته في جولة الإعادة.

وكان سيغورو قد تصدر نتائج الجولة الأولى التي جرت قبل ثلاثة أسابيع بحصوله على 31% من الأصوات، دون أن يحقق الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.

وعلى الرغم من أن منصب رئيس الجمهورية في البرتغال شرفي إلى حد كبير، إلا أنه يتمتع بصلاحيات مهمة، من بينها حق نقض القوانين، وحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، إضافة إلى إقالة رئيس الوزراء في ظروف معينة.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، باستثناء جزر الأزور في أقصى غرب البلاد، حيث يستمر التصويت ساعة إضافية. وتشير التوقعات إلى احتمال تراجع نسبة المشاركة مقارنة بالجولة الأولى، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ويُنتظر أن يتولى الرئيس المنتخب مهامه رسميًا في التاسع من مارس المقبل، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة، ويُعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ويساهم بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

