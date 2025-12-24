وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل القنان طارق الأمير، بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الماضية بحسب ما أعلنت شقيقته لمياء الأمير.

وكان الفنان طارق الأمير قد تعرض إلي أزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركز خلال الأيام الماضية.

كشفت ابنة لمياء الأمير شقيقة الفنان طارق الأمير عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى بسبب أزمة قلبية.

وقالت ابنة لمياء الأمير فى تصريح خاص لصدى البلد: ان حالة طارق الأمير مازالت كما هي وليس هناك أى تحسن واضح، كما انه مازال فاقدا للوعي ولا يدرك من حوله رغم أن عينيه مفتوحتان.

وأضافت: السبب فى عدم تحسن حالته هو اصابته بميكروب داخل المستشفى وهو ما اثر سلبيا عليه ومازال على أجهزة التنفس وكان يحتاج الى شق حنجري إلا أن هذا لا يمكن تنفيذه فى الفترة الحالية إلا بعد تحسن حالته.