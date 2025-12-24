بعد وفاة طارق الامير.. تألق في "عسل أسود" وهذه تفاصيل أيامه الاخيرة

توفي خلال الساعات الماضية، الفنان طارق الامير ، بعد صراع مع المرض، حيث رقد لفترة طويلة داخل العناية المركزة.

من هو طارق الامير:

طارق الأمير هو ممثل وكاتب مصري، بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وبرز في جيله مع فنانين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، حيث قدم مجموعة من الأدوار الثانوية المؤثرة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

واشتهر طارق بشخصيته التي قدمها في فيلم "عسل أسود" عام 2010، حيث جسد شخصية عبد المنصف التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تناول الفيلم تجارب "مصري" بعد عودته من الولايات المتحدة وكيف واجه التحديات المالية.

بالإضافة إلى التمثيل، خاض طارق الأمير تجارب ناجحة في مجال التأليف، ومن بين الأفلام التي قام بتأليفها "كتكوت" عام 2006 بطولة محمد سعد وفيلم "مطب صناعي" عام 2006 بطولة أحمد حلمي وفيلم "الحب كده" عام 2007.

تفاصيل أيامة الاخيرة:

طارق الأمير عاش في وضع صحي حرج، حيث دخل قبل وفاته في غيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة.

بعدما كان يشكو من انسداد في الشريان التاجي، ويعاني من آلام شديدة في ظهره، وعندما زار المستشفى، كانت حالة قلبه قد تدهورت بشدة.

وتدهورت حالته بشدة بعد إصابته بميكروب داخل المستشفى ، وهو ما أثر سلبيا عليه حتى وفاته .