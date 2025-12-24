نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة

علّقت الإعلامية نهال طايل على أزمة الفنانة ريهام عبد الغفور عقب التقاط صورة غير ملائمة للفنانة ريهام عبد خلال عرض فيلمها «خريطة رأس السنة»، موضحة أنها لا تؤمن بنظرية المؤامرة، ولكن يجب أن نكون على قدر كافٍ من الوعي، فهي نجمة مهمة وتقدم أعمالًا جيدة للغاية، وعندما تدخل عرض فيلمها الخاص وتقدم شخصية بها تحدٍّ، تجد نفسها فجأة تريند بسبب صورة خادشة للحياء.

وتابعت الإعلامية نهال طايل حديثها خلال برنامجها «تفاصيل» المذاع عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «الشخص اللي عمل كده مع ريهام عبد الغفور شخص لا عنده دين ولا أخلاق، ومش فاهمة هل هو عمل كده علشان شوية ريتش ويبقى ترند لمجرد فلوس؟ طب هل فلوسك حلال بعد اللي عملته ده؟»، متسائلة: «لما بتعملوا كده بتاخدوا فلوس مكافأة على الصورة دي؟».

وأشارت الإعلامية نهال طايل إلى ضرورة معاقبة المتسبب في تلك الصورة ووقفه عند حده حتى يكون عبرة لغيره، مؤكدة أن الفنانين في مصر خط أحمر، ويجب عدم المساس بهم أو التطرق لحياتهم الشخصية أو تشويه صورتهم بشكل مسيء أمام العلن.

واختتمت الإعلامية نهال طايل حديثها قائلة: «أنا ضد فكرة التصوير نهائيًا دون أن يكون الفنان على دراية، وما حدث مع ريهام عبد الغفور وأحمد الفيشاوي أمر مخزٍ للغاية، ويجب عدم التهاون مع المتسبب في ذلك، فالمجتمع المصري أصبح قاسيًا للغاية في النقد والهجوم»، مردفة: «يا ريت نخلي عندنا شوية ضمير ونبطل نشوّه صورة الفنانين».



