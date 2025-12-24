قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ريهام عبدالغفور تستند إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد واقعة تصويرها

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
يارا أمين

علقت الفنانة ريهام عبدالغفور على واقعة تصوير أحد الأشخاص لها دون علمها، في العرض الخاص لفيلمها الجديد"خريطة رأس السنه"، مستندة إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وكتبت ريهام عبدالغفور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك نص المادة القانونية الخاصة بواقعتها: "قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018)
* المادة 19: تصوير لقطات "مُخلّة" لفنان أخطر حالة قانونيًا حتى لو: في مكان عام المصور صحفي الشخص مشهور المساءلة قائمة إذا: اللقطة تمس الكرامة أو تُستخدم للإثارة
أولا تخدم خبرًا ذا قيمة عامة حقيقية الصحفي قد يُحاسب بقانون العقوبات
قانون الجرائم الإلكترونية
المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين".

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان حاسم أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، شددت فيه على عدم التهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تتعمد الإساءة إلى الفنانين المصريين أو تشويه صورة مصر، من خلال تصويرهم أو نشر مقاطع فيديو لهم دون الحصول على إذن، وبأسلوب مسيء.
 

وأكدت النقابة أن ما جرى مؤخرًا، وفي مقدّمته الواقعة التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا غير مقبول وإساءة مباشرة للفن المصري، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى مسيء.

الفنانة ريهام عبدالغفور ريهام عبدالغفور خريطة رأس السنه قانون تنظيم الصحافة والإعلام فيسبوك

