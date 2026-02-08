بث مباشر لمؤتمر القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية العليا

نستعرض من خلال موقع صدى البلد بثًا مباشرًا لفعاليات مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا، والذي يُعقد بمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية من مختلف الدول، لمناقشة القضايا الدستورية وتعزيز التعاون القضائي.

مناقشات حول استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون

يشهد المؤتمر جلسات مكثفة تتناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها استقلال القضاء، ودور المحاكم الدستورية في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون في الدول المختلفة.

بولس فهمي: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية

وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، مشددًا على أن ضمان عدالة هذه الإجراءات هو الأساس الحقيقي لتحقيق قضاء مستقل ونزيه.