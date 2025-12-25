قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
أحمد فلوكس يدعم ريهام عبد الغفور: أكثر أبناء الجيل احتراما

أوركيد سامي

حرص الفنان أحمد فلوكس على دعم الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة تصويرها داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: أكثر أبناء الجيل احتراما وصدق وتربية.... اشهد أن أختي وصديقتي وزميلتي ريهام عبد الغفور من أكثر الزميلات احتراما وتقديرا وشطارة.. ربي يحفظها. ويخليها لأولادها السيدة الفاضلة والأم العظيمة والأخت لكل المصريين.


ومن ناحيتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير 
مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف، ومؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية.


كما أعلنت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبدالغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.

وتؤكد النقابة أن الاستمرار في تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى يُعد انتهاكًا صريحا وتشويها متعمدا، وتحريضًا على الإساءة، وهو ما لن تسمح به النقابة تحت أي ظرف.

وشددت النقابة على أنها بدأت بالفعل في حصر كافة المنصات المخالفة، تمهيدًا لمقاضاتها قانونيًا دون استثناء، حمايةً لأعضائها، ودفاعًا عن كرامة الفنانين، ورفضًا لأي تجاوز أو استغلال غير أخلاقي للمحتوى.

وتهيب نقابة المهن التمثيلية بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بالمسؤولية المهنية، وحذف أي محتوى مسيء فورًا، احترامًا للقانون ولحقوق الأفراد.

الامتحانات

وكيل تعليم المنوفية: المعلمون ملتزمون بقرار عدم استخدام الموبايل في اللجان

والد الطفل زين

والدة الطفل زين ترد على ادعاء طليقة أحمد صلاح بمنعه من رؤية ابنه

أحمد الأب المحروم من أبنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته

ليه مشوفش ابني؟.. أب محروم من ابنه يدخل في حالة بكاء

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

