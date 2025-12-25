أحمد فلوكس يدعم ريهام عبد الغفور: أكثر أبناء الجيل احتراما

حرص الفنان أحمد فلوكس على دعم الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة تصويرها داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: أكثر أبناء الجيل احتراما وصدق وتربية.... اشهد أن أختي وصديقتي وزميلتي ريهام عبد الغفور من أكثر الزميلات احتراما وتقديرا وشطارة.. ربي يحفظها. ويخليها لأولادها السيدة الفاضلة والأم العظيمة والأخت لكل المصريين.



ومن ناحيتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير

مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف، ومؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية.



كما أعلنت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبدالغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.

وتؤكد النقابة أن الاستمرار في تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى يُعد انتهاكًا صريحا وتشويها متعمدا، وتحريضًا على الإساءة، وهو ما لن تسمح به النقابة تحت أي ظرف.

وشددت النقابة على أنها بدأت بالفعل في حصر كافة المنصات المخالفة، تمهيدًا لمقاضاتها قانونيًا دون استثناء، حمايةً لأعضائها، ودفاعًا عن كرامة الفنانين، ورفضًا لأي تجاوز أو استغلال غير أخلاقي للمحتوى.

وتهيب نقابة المهن التمثيلية بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بالمسؤولية المهنية، وحذف أي محتوى مسيء فورًا، احترامًا للقانون ولحقوق الأفراد.