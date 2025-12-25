قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الكيلاني عن ريهام عبد الغفور: بني آدمة غاية في الاحترام والأدب

منار نور

دعم المطرب محمد الكيلاني، الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد واقعة تصوير الأخيرة، خلال العرض الخاص لفيلمها الأيام الماضية.

وكتب الكيلاني، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “على فكرة ده اسمه تحرش، اسمه سرقة، اسمه اختلاس، أو سميه بأي جريمة قذرة خصوصًا لما يبقى مع بني آدم في غاية الاحترام والأدب والأخلاق، لازم يكون في قانون ضد الكائنات دي، و لازم يدينا شوية حقوق، مش من حق حد يصورني غصب عني، إحنا مش في أمريكا، ومن كام يوم واحد خرج عن شعوره في عزاء والدته، دول مش صحفييين دول ناس قذرة، وأنا واثق إن القانون هيعرف يجيب الحشرات دي و يلمها”.


من ناحيتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف.

كما أكدت في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وجميع تداعياتها حتى نهايتها القانونية.

كما أعلنت النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبد الغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.

ريهام عبد الغفور ازمة صورة ريهام عبد الغفور المهن التمثيلية

