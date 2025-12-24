لولاها مكنتش هعرف أشتغل.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة شكر لمساعدتها

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة شكر لمساعدتها الخاصة والتى تقدم الاهتمام لمنزلها وأولادها على أكمل وجه.

وقالت ريهام عبد الغفور فى لقاء تليفزيوني على هامش العرض الخاص لفيلمها “خريطة رأس السنة”: “أنا عايزة اخد منك ثانية اعرفك على اكتر شخصية انا من غيرها ولا حاجة الست دى بتاخد بالها من بيتي وجوزى وأولادي وهي أهم شخصية في حياتي والست دى لولاها مكنتش اشتغلت ”.

أبطال فيلم خريطة رأس السنة

وطرح احدث افلام ريهام عبد الغفور فيلم “خريطة رأس السنة” خلال الأيام الماضية وهو من بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.

وتدور قصة الفيلم حول سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة مليئة بالتحديات والمواقف المؤثرة برفقة الطفل آسر، الذى يجسد شخصية ابن شقيقتها، فى محاولة للعثور على والدته التى اختفت بعد وفاة والده المفاجئة، وتواجه البطلة خلال الرحلة العديد من المواقف الصعبة.

وكانت كتبت ريهام عبدالغفور عبر حسابها على «فيسبوك»: «فيلم خريطة رأس سنة بالنسبة لى كان تجرّبة أهم وأعمق من مجرد دور أو عمل، اتعرفت على أولادنا ودى كانت أهم حاجة بالنسبه لى فى التجربة».

وأضافت: «اتعلمت منهم إن الذكاء العاطفى أهم من أى حاجة تانيه وإتمنيت إن الناس كلها تبقى بتتعامل مع بعض زى ما اولادنا بيتعاملوا مع الناس والدنيا بقلبهم وعواطفهم اكتر من أى حاجة تانيه.. وإن شاء الله الفيلم يعجبكم ونكون قدرنا نقرب من أولادنا.. ولنا فى الله ظن لايخيب».