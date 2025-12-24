قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الرياضة تشكّل لجنة لمتابعة وفاة اللاعب يوسف عبد الملك
طليقتي قالتلي مش هشوف ابني.. أب يكشف مأساته بحرمانه من ابنه لمدة 6 سنوات
غيابات بالجملة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة سموحة في كأس الرابطة
لقطات من مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.. شاهد
محافظ أسوان يبحث مع أسقف إدفو ترتيبات زيارة البابا تواضروس للمحافظة
أشرف زكي: إحنا حطينا ايدينا على الشخص اللي صور ريهام عبد الغفور
هند الضاوي: لقاء نتنياهو وترامب قد يحسم قرار الحرب على جبهة حزب الله
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. استقرار ملحوظ بالبنوك
يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. تفاصيل جديدة حول انهيار عقار إمبابة
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

لولاها مكنتش هعرف أشتغل.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة شكر لمساعدتها

ريهام عبد الغفور ومساعدتها
ريهام عبد الغفور ومساعدتها
تقى الجيزاوي

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة شكر لمساعدتها الخاصة والتى تقدم الاهتمام لمنزلها وأولادها على أكمل وجه.

وقالت ريهام عبد الغفور فى لقاء تليفزيوني على هامش العرض الخاص لفيلمها “خريطة رأس السنة”: “أنا عايزة اخد منك ثانية اعرفك على اكتر شخصية انا من غيرها ولا حاجة الست دى بتاخد بالها من بيتي وجوزى وأولادي وهي أهم شخصية في حياتي والست دى لولاها مكنتش اشتغلت ”.

أبطال فيلم خريطة رأس السنة

وطرح احدث افلام ريهام عبد الغفور فيلم “خريطة رأس السنة” خلال الأيام الماضية وهو من بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.

وتدور قصة الفيلم حول سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة مليئة بالتحديات والمواقف المؤثرة برفقة الطفل آسر، الذى يجسد شخصية ابن شقيقتها، فى محاولة للعثور على والدته التى اختفت بعد وفاة والده المفاجئة، وتواجه البطلة خلال الرحلة العديد من المواقف الصعبة.

وكانت كتبت ريهام عبدالغفور عبر حسابها على «فيسبوك»: «فيلم خريطة رأس سنة بالنسبة لى كان تجرّبة أهم وأعمق من مجرد دور أو عمل، اتعرفت على أولادنا ودى كانت أهم حاجة بالنسبه لى فى التجربة».

وأضافت: «اتعلمت منهم إن الذكاء العاطفى أهم من أى حاجة تانيه وإتمنيت إن الناس كلها تبقى بتتعامل مع بعض زى ما اولادنا بيتعاملوا مع الناس والدنيا بقلبهم وعواطفهم اكتر من أى حاجة تانيه.. وإن شاء الله الفيلم يعجبكم ونكون قدرنا نقرب من أولادنا.. ولنا فى الله ظن لايخيب».

ريهام عبد الغفور خريطة رأس السنة أبطال فيلم خريطة رأس السنة

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

وجبات دايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

