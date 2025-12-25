يقدم أداءا غير معتاد.. ماجدة خير الله تشيد بـ "لاترد ولا تستبدل" وأداء أبطاله

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل "لاترد ولا تستبدل"، والذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد.

وقالت ماجدة خير الله: مسلسل لايرد ولايستبدل تأليف دينا نجم واخراج مريم ابوعوف ، يضع نهايه جيده لعام ٢٠٢٥ الفنيه، موضوع المسلسل غير مستهلك وعلاقات متشابكه ، وتقديم مختلف ومنصف لاهالي الحاره الشعبيه، وفرص عظيمه في الاداء لكل من احمد السعدني، دينا الشربيني، وصدقي صخر، وحسن مالك وفدوي عابد، كل منهم يقدم اداءا غير معتاد ، وكانه يتحدي قدراته، تقارب انساني بين عالمين لايمكن ان يتجانسا ، احمد السعدني والد لطفله تعاني من ضعف السمع هي كل حياته ، يعمل في اكثر من مجال كي يحقق لها ابسط الحقوق، يلتقي بمرشده سياحيه ( دينا الشربيني) من محتمع ارقي ، ولكن يربطه بها مشاعر تعاطف ومسؤوليه في رحله بحث مضنيه علي متبرع بالكلي ، وفي تلك الرحله يقابلان نماذج مستغله ومخيفه ، وازمات لم تكن في الحسبان، تضع الجميع امام اختبار صعب .

وتابعت خير الله: “السعدني في قمه نضجه ، اداء للرجل الشعبي الجدع بدون تضجين ولاافتعال يقع في الحب بدون ضعف ويعرف حدوده امام امراه من محتمع مختلف، يخشي ان يقترب اكثر كي لايفقدها، علاقته بشقيقه المتمرد المنحرف علاقه الاب المسؤول الذي يبذل جهده ليعيده للصواب دون جدوي ، المسلسل مشوق ومثير ومغلف بمشاعر انسانيه تلامس الواقع، اماكن تصوير متنوعه ومختلفة بين البيئات الشعبية والأماكن التاريخية، ومنازل الطبقة الوسطى العليا، بعيدا عن الكمباوندات والحياة من خلف طبقات زجاجيه تضم اناسا لانعرفهم”.