لا يمكن تبريره.. نادية مصطفى تدعم ريهام عبد الغفور

دعمت الفنانة نادية مصطفى، الفنانة ريهام عبد الغفور في واقعة تصويرها خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها.

وكتبت نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “كل الدعم للفنانة الجميلة ريهام عبد الغفور.. مش بس علشان فنانة موهوبة وراقية، لكن لأنها إنسانة تستحق الاحترام”.



وأضافت: “اللى حصل مع صورتها الأخيرة لا يمكن أبداً يُبرر لا فنياً ولا إنسانياً، واللوم كل اللوم على مَن اختار أن ينشر أو يعلق بدون مراعاة للمشاعر أو للخصوصية”.

وتابعت نادية مصطفى: “ولكل صحفي أو أي شخص شارك فى تداول الصورة أو كتب تعليق مؤذى أناشد ضميره الإنسانى أن يفكر مرتين: مرة لو كانت والدتك أو أختك أو بنتك فى نفس الموقف ومرة تانية فى حديث رسولنا الكريم: ( من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)”.

وأكملت: “الشهرة والنجومية لا تُسقط عن الإنسان حقه فى الاحترام ولا تعني أبداً التعدي على خصوصية أو النيل من كرامة المشهور.. خليكم ستر لبعض مش خناجر فى ضهر بعض".