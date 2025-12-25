قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
توك شو

سحب منخفضة وبرد قارس .. تحذير عاجل من الأرصاد

هاني حسين

يهتم المواطن المصري، بحالة الطقس، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر .

طقس شديد البرودة 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

 

وأوضحت “غانم”، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك سحبًا منخفضة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وذكرت أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية على مستوى الجمهورية، حيث تسجل السواحل الشمالية درجات أقل، بينما ترتفع نسبيًا على محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

ارتدوا الملابس الثقيلة 

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر من الإحساس الشديد بالبرودة خلال الساعات المتأخرة من اليوم.

تحذيرات الأرصاد والظواهر الجوية المؤثرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا، تبدأ من الساعة 3 فجرًا وحتى 9 صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت الهيئة ، إلى نشاط الرياح على المناطق المكشوفة، وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الأرصاد أن حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بحذر

الشتاء يبدأ وتحذيرات من انخفاضات الحرارة

ومع بداية فصل الشتاء رسميًا منذ الأحد 21 ديسمبر 2026، وهو أبرد فصول السنة ويستمر قرابة ثلاثة أشهر، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة النشرات الجوية اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد، خاصة لمعرفة فترات البرودة الشديدة وحالات عدم الاستقرار وسقوط الأمطار، بما يساعد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الحياة اليومية.

وتثار تساؤلات حول ما يخبئه الطقس خلال أول أيام الشتاء، وهل يشهد تقلبات جوية أو فترات عدم استقرار، إضافة إلى توقعات هيئة الأرصاد للعشرة أيام الأولى من الفصل، وأبرز النصائح الموجهة للمواطنين.

وفي بعض الفترات، يؤدي تأثر البلاد بمنخفضات جوية على البحر المتوسط إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد، خاصة على السواحل الشمالية، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تظل مناطق وسط وجنوب الصعيد غالبًا جافة.

