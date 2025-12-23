قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
طقس شديد البرودة يضرب البلاد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

 

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”،  أن هناك سحبًا منخفضة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

أقل درجات حرارة في القاهرة والإسكندرية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن أقل درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل في القاهرة نحو 12 درجة مئوية، بينما تصل في الإسكندرية إلى 10 درجات، مع انخفاض أكبر في مناطق وسط وجنوب سيناء، خاصة سانت كاترين.

اختلاف درجات الحرارة بين المحافظات

وذكرت أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية على مستوى الجمهورية، حيث تسجل السواحل الشمالية درجات أقل، بينما ترتفع نسبيًا على محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر من الإحساس الشديد بالبرودة خلال الساعات المتأخرة من اليوم.

