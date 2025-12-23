طقس شديد البرودة يضرب البلاد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك سحبًا منخفضة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

أقل درجات حرارة في القاهرة والإسكندرية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن أقل درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل في القاهرة نحو 12 درجة مئوية، بينما تصل في الإسكندرية إلى 10 درجات، مع انخفاض أكبر في مناطق وسط وجنوب سيناء، خاصة سانت كاترين.

اختلاف درجات الحرارة بين المحافظات

وذكرت أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية على مستوى الجمهورية، حيث تسجل السواحل الشمالية درجات أقل، بينما ترتفع نسبيًا على محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر من الإحساس الشديد بالبرودة خلال الساعات المتأخرة من اليوم.