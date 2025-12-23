قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسان عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

 شبورة مائية كثيفة صباحًا

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية خلال الفترة من 3 إلى 9 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين. 

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 12 – العظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 – العظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 10 – العظمى 19

بنها: الصغرى 11 – العظمى 20

 الوجه البحري والدلتا

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و20 درجة، مع صغرى ما بين 10 و12 درجات في مدن دمنهور، المنصورة، الزقازيق، طنطا، وشبين الكوم.

 السواحل الشمالية

تسود أجواء باردة مع فرص أمطار خفيفة، حيث تتراوح العظمى بين 18 و21 درجة في الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، دمياط، والعلمين.

 مدن القناة وسيناء

درجات الحرارة العظمى بين 19 و23 درجة، مع أجواء باردة ليلًا خاصة في شمال سيناء وسانت كاترين التي تسجل أقل درجات حرارة.


يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع تسجيل العظمى ما بين 20 و25 درجة، والصغرى ما بين 5 و12 درجة.


تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

