أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية خلال الفترة من 3 إلى 9 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 12 – العظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 – العظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 10 – العظمى 19

بنها: الصغرى 11 – العظمى 20

الوجه البحري والدلتا

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و20 درجة، مع صغرى ما بين 10 و12 درجات في مدن دمنهور، المنصورة، الزقازيق، طنطا، وشبين الكوم.

السواحل الشمالية

تسود أجواء باردة مع فرص أمطار خفيفة، حيث تتراوح العظمى بين 18 و21 درجة في الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، دمياط، والعلمين.

مدن القناة وسيناء

درجات الحرارة العظمى بين 19 و23 درجة، مع أجواء باردة ليلًا خاصة في شمال سيناء وسانت كاترين التي تسجل أقل درجات حرارة.



يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع تسجيل العظمى ما بين 20 و25 درجة، والصغرى ما بين 5 و12 درجة.



تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.