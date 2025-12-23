الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية: صقيع ليلي وأمطار وشيكة ونشاط للرياح بنهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للفترة المقبلة، محذرة من استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقساً مائلاً للدفء نهاراً، مع تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى التي قد تنخفض لتصل إلى 6 درجات مئوية في مناطق شمال الصعيد بحلول نهاية الأسبوع.

إضافة إلى ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر. كما توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما قد تزداد شدتها لتصبح متوسطة أحياناً على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

تحذيرات من الشبورة الكثيفة ونشاط الرياح

وشددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون في الصباح الباكر (من الساعة 3 إلى 9 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

واعتباراً من يوم الجمعة 26 ديسمبر وحتى الأحد 28 ديسمبر، من المتوقع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في تلك المناطق.

واستقرت درجات الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري عند حدود 20 إلى 21 درجة مئوية، بينما يشهد جنوب الصعيد تفاوتاً كبيراً حيث تسجل العظمى ما بين 23 و 28 درجة، قبل أن تنخفض الصغرى ليلاً لتسجل 11 درجة مئوية. ويبقى شمال الصعيد المنطقة الأكثر برودة ليلاً، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيه ما بين 6 و 8 درجات مئوية طوال الأسبوع.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 19 10

6 اكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 18 05

كاترين 14 02

الطور 23 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 20 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 07

أسيوط 22 08

سوهاج 24 09

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادى الجديد 24 05

أبوسمبل 25 10