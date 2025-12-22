الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والطقس شديد البرودة ليلًا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت تشهد الأجواء الشتوية بامتياز، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى قد تصل إلى 8 درجات مئوية، بينما تسجل في محافظات الصعيد نحو 6 درجات مئوية، مشيرة إلى أن الليالي ستكون شديدة البرودة، خصوصًا في الفترة المتأخرة من الليل.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة العظمى ستكون حول المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن انخفاض نسب الرطوبة في الكتل الهوائية يزيد من الإحساس بالبرودة.

وأشارت منار غانم، إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار متقطعة اليوم وغدًا، وخصوصًا على المناطق الساحلية، مع تحذير من شبورة مائية كثيفة صباحًا ستستمر حتى الساعة التاسعة، وتختفي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.