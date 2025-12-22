الجو قلب شتوي من جديد| أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة

مع تراجع درجات الحرارة وتزايد الإحساس بالبرودة، يدخل فصل الشتاء بقوة معلنا سيطرته على الأجواء في مختلف أنحاء البلاد.

ويعد هذا التوقيت هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء فلكيا، حيث تتغير طبيعة الطقس تدريجيا لتسود الأجواء الشتوية بما تحمله من برودة ملحوظة، وشبورة صباحية، وانخفاض في درجات الحرارة ليلا، ومع هذه الأجواء، تتجدد تحذيرات الأرصاد الجوية وضرورة توخي الحذر، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح وفترات الليل المتأخرة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 22 ديسمبر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على معظم أنحاء البلاد.

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارا، ليعود ويصبح شديد البرودة ليلًا على أغلب المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية:

من المتوقع تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا خلال الفترة من الساعة 3 حتى 9 صباحا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

وقد تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

السحب والأمطار:

وتظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، كما تتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الرياح:

أما عن الرياح، فتنشط أحيانا على بعض المناطق، دون أن تؤدي إلى اضطراب كبير في الأحوال الجوية.

حالة البحار

البحر المتوسط:

وتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.25 متر و1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

البحر الأحمر:

تكون حالته أيضا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

تحذيرات ونصائح الأرصاد الجوية

حذر خبراء الأرصاد الجوية من خطر الإصابة بـ عضة البرد، وهي من الحالات المرضية الشائعة خلال فصل الشتاء عند الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

وقد تحدث هذه الحالة خلال أقل من عشر دقائق عند تعرض الجلد لدرجات حرارة منخفضة دون حماية كافية، وقد تشكل خطرا كبيرا إذا لم يتم التعامل معها سريعا ونقل المصاب إلى الطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية.

وأوضح الخبراء أن عضة البرد تصيب غالبا الأنف، والأذنين، والخدين، وأصابع اليدين والقدمين، وتتمثل أعراضها في احمرار أو دفء الجلد، وقد يصاحب ذلك إحساس بالوخز أو الحرقان أو التورم.

وللوقاية من الطقس شديد البرودة، شدد خبراء الأرصاد على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مع الحرص على استخدام الجوارب السميكة لحماية القدمين، وتجنب التعرض المباشر للبرودة الشديدة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الليل.

وعن حالة الطقس مع بداية فصل الشتاء رسمياً، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى المصرية"، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرة متوقع أن تسجل 22 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس معتدل، ولكن خلال فترات الليل والصباح الباكر، هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وستصل من 10 إلى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الحرارة تصل 6 درجات في الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق ومحافظات شمال الصعيد ستصل من 5 إلى 6 درجات مئوية، مؤكدة أن سيكون هناك نشاط نسبي للرياح مما يجعلنا نشعر ببعض البرودة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية هذا الأسبوع، مؤكدة أن الشبورة المائية متواجدة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ومن ناحية أخرى، تبدأ التقلبات الجوية الشديدة خلال الأيام المقبلة مع برودة الأجواء بشكل ملحوظ وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار خاصة في أواخر العام وشهر يناير الذي يشهد أبرد ليالي الشتاء .