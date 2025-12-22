قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروس المشاتي.. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الاثنين 22-12-2025

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، وخاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

بعت لها صورة بسلاح.. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

بعت لها صورة بسلاح .. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

ترشيحاتنا

جانب من المراسم

الأمين العام الجديد لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول يتسلم مهام عمله

جانب من الفعاليات

البترول: ختام فعاليات مشروع بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة وترشيدها

مشروع تطوير مدرسة زهور

البترول: افتتاح مدرسة زهور المعرفة للتعليم الأساسي في العامرية بعد تطويرها

بالصور

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد