حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس شديد البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية ، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

شبورة مائية

وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات المصرية

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 21 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 13

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 22 10

رفح 21 09

رأس سدر 22 13

نخل 18 06

كاترين 14 04

الطور 22 11

طابا 21 11

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 11

مطروح 20 10

السلوم 19 10

سيوة 18 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 13

سفاجا 23 12

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 23 09

سوهاج 24 09

قنا 24 10

الأقصر 25 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 26 11

نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 29 24

المدينة المنورة 27 16

الرياض 19 08

المنامة 23 18

أبوظبي 24 17

الدوحة 22 18

الكويت 21 10

دمشق 13 00

بيروت 21 14

عمان 16 07

القدس 15 05

غزة 21 14

بغداد 21 08

مسقط 24 17

صنعاء 22 07

الخرطوم 30 19

طرابلس 17 11

تونس 19 08

الجزائر 12 10

الرباط 16 11

نواكشوط 27 16

الشبورة المائية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 09 04

إسطنبول 14 09

إسلام آباد 19 10

نيودلهي 19 11

جاكرتا 31 24

بكين 04 03-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 11 03

أثينا 15 08

روما 15 09

باريس 11 04

مدريد 07 01

برلين 05 01

لندن 11 07

مونتريال 06- 09-

موسكو 01 11-

نيويورك 02 00

واشنطن 07 01

أديس أبابا 22 12

