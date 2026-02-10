والدة الطفلة ضحية الأنبوبة : الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث

روت إيمان والدة الطفل سارة ضحية الأنبوبة، تفاصيل الحادثة التي وقعت أثناء توجهها مع ابنتها لجلسة تخاطب وعلاج طبيعي.

وقالت إيمان إنها كانت تسير في الشارع بشكل طبيعي عندما شاهدت أنبوبة بوتاجاز تنحدر من أحد البلكونات، لتسقط على ابنتها مباشرة، مؤكدة أن الصدمة كانت قوية جدًا لها وللناس المتواجدين في المكان.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها حاولت الإمساك بابنتها فور وقوع الحادث، لكن تدخل أشخاص كانوا موجودين من عائلة العاملة التي أسقطت الأنبوبة ساعد في نقل سارة إلى أقرب مكان طبي للكشف عليها.

وأوضحت الأم أن الفريق الطبي قام بحجز موعد لدى طبيب خاص لتقييم حالة الطفلة بشكل عاجل، وسط حالة من التوتر والخوف على صحة سارة.

الطفلة خضعت للأشعة المقطعية والفحوصات

وأشارت إيمان إلى أن الطفلة خضعت للأشعة المقطعية والفحوصات اللازمة لدى طبيب العظام والمخ والأعصاب، حيث طمأنها الأطباء على أن جميع العظام والعمود الفقري والإيدين والرجلين بحالة جيدة، وأن الأنبوبة تسببت فقط بكدمة بسيطة لم تؤثر على صحة الطفلة.