بسمة وهبة: لا يوجد مبرر أخلاقي أو إنساني لضرب الآباء أو الإساءة إليهم

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، بشدة محاولات تبرير ظاهرة عقوق الوالدين، معتبرة أن بعض التفسيرات التي تُطرح عبر التكنولوجيا الحديثة تساهم في غسل أيدي الأبناء من أخطائهم، بدلًا من إدانة السلوك الخاطئ بوضوح وحسم.

اختلاف الأجيال وطريقة التفكير

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذه التفسيرات اعتمدت على مفاهيم مثل اختلاف الأجيال، وطريقة التفكير، وتأثير المجتمع والأصدقاء، بل وذهبت إلى الحديث عن أساليب التربية والتدليل الزائد والجروح النفسية القديمة، مؤكدة أن هذه الطروحات لم تُدن الأبناء بشكل صريح، وهو ما اعتبرته أمرًا بالغ الخطورة.

الدفاع عن الآباء والأمهات

وشددت الإعلامية على أن الدفاع عن الآباء والأمهات ليس محل نقاش أو جدل، لأن القسوة تظل قسوة، والجحود يظل جحودًا، والتطاول لا يمكن تبريره باعتباره تعبيرًا عن الحب أو نتيجة لظروف اجتماعية، مؤكدة أن تحميل الآباء المسؤولية الكاملة عن عقوق الأبناء يمثل قلبًا للحقائق وتشويهًا للقيم الإنسانية الأصيلة.