ميك براون: مستقبل محمد صلاح في السعودية مرتبط برحيل رونالدو

يرى ميك براون، كبير كشافي نادي مانشستر يونايتد السابق، أن احتمالية انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين باتت مرتبطة بشكل وثيق بمصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.



وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في صيف 2027، إلا أن التكهنات حول رحيله عن ملعب «أنفيلد» تصاعدت مؤخرًا، مع الحديث عن إمكانية مغادرته بنهاية الموسم المقبل.



وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحفية إلى دخول رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في مفاوضات مع نادي اتحاد جدة، لبحث انتقال محتمل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد ميك براون أن مستقبل رونالدو قد يكون عاملًا حاسمًا في هذه الصفقة، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط باستمراره في الدوري السعودي، موضحًا أن رحيله المحتمل سيفتح الباب أمام قدوم نجم عالمي بحجم صلاح.



وقال براون في تصريحات إعلامية: إن محمد صلاح مرشح بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى وجود شعور عام بقرب رحيله عن ليفربول، سواء في نهاية الموسم الحالي أو لاحقًا.



وأضاف أن الدوري السعودي يضع صلاح على رأس أولوياته منذ فترة طويلة، معتبرًا إياه الخيار الأنسب لتعويض رونالدو من حيث القيمة الفنية والتسويقية، في حال رحيل النجم البرتغالي.



واختتم براون تصريحاته بالتأكيد على أن الصفقة منطقية للغاية، موضحًا أن رحيل رونالدو لن يكون الشرط الوحيد لإتمامها، لكنه قد يسرّع خطوات التفاوض ويقرب الإعلان الرسمي بشكل كبير.