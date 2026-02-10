قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ميك براون: مستقبل محمد صلاح في السعودية مرتبط برحيل رونالدو

محمد صلاح
محمد صلاح
يرى ميك براون، كبير كشافي نادي مانشستر يونايتد السابق، أن احتمالية انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين باتت مرتبطة بشكل وثيق بمصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.


وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في صيف 2027، إلا أن التكهنات حول رحيله عن ملعب «أنفيلد» تصاعدت مؤخرًا، مع الحديث عن إمكانية مغادرته بنهاية الموسم المقبل.


وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحفية إلى دخول رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في مفاوضات مع نادي اتحاد جدة، لبحث انتقال محتمل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد ميك براون أن مستقبل رونالدو قد يكون عاملًا حاسمًا في هذه الصفقة، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط باستمراره في الدوري السعودي، موضحًا أن رحيله المحتمل سيفتح الباب أمام قدوم نجم عالمي بحجم صلاح.


وقال براون في تصريحات إعلامية: إن محمد صلاح مرشح بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى وجود شعور عام بقرب رحيله عن ليفربول، سواء في نهاية الموسم الحالي أو لاحقًا.


وأضاف أن الدوري السعودي يضع صلاح على رأس أولوياته منذ فترة طويلة، معتبرًا إياه الخيار الأنسب لتعويض رونالدو من حيث القيمة الفنية والتسويقية، في حال رحيل النجم البرتغالي.


واختتم براون تصريحاته بالتأكيد على أن الصفقة منطقية للغاية، موضحًا أن رحيل رونالدو لن يكون الشرط الوحيد لإتمامها، لكنه قد يسرّع خطوات التفاوض ويقرب الإعلان الرسمي بشكل كبير.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
حمادة هلال
جانب من الملتقي
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
